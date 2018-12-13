Demet Akalın kızı için yapılan yorumlara sinirlendi

Giydiği kıyafetlerle eleştiri yağmuruna tutulan Demet Akalın, bu sefer de kızı Hira'nın giyim tarzıyla konuşuldu.

"ÇOCUĞUM YAŞASAYDI DA NE GİYERSE GİYSEYDİ"

4 yaşındaki kızı Hira ile yılbaşı alışverişine çıkan Demet Akalın, alışverişte çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Demet'in henüz 4 yaşındaki kızı giyim tarzı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu yorumlara cevap vermeyen Akalın'a destek küçük yaştaki çocuğunu kaybeden bir anneden geldi. Acılı kadın, "Çocuğum yaşasaydı da ne giyerse giyseydi..." Bu yorumu gören Demet Akalın sessizliğini bozdu.

"O KATRAN KALBİNE BEN NE DESEM BOŞ"

Anne ve çocuğunun fotoğrafını paylaşarak ateş püskürdü: "Evladım yaşasaydı da ne giyerse giyseydi diye... 13 gün önce kaybetmiş evladını... Ey kalpsiz insanoğlu sanane benim evladımın giydiği üst baştan! İmkanım varken alıcam size inat!!!! Vay efendim Bayrampaşalı gibi giydiriyormuşum! Ulan sen Bayrampasaya kurban ol be! Evladını kaybetmiş bir anne sana ne güzel cevap vermiş! O olmayan katran kalbine ben ne desem boş! Kazanıp kazandıkça Ağrıdaki çocuklara park da yaptıracağım. Trabzon'daki çocuklara oyuncak da göndereceğim!! Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın! İnsan yazmaktan utanıyor be! Ayıp bilmiyorsun anladık da azıcık Alllah korkusu olsun içinde... Güzel gözlü Baran sen de nur içinde yat"