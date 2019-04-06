Demet Akalın photoshop diyen takipçisine kızdı

Yeni albüm hazırlıklarını tamamlayan şarkıcı Demet Akalın, albüm için çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Akalın'ı takip eden hayranlarından biri fotoğrafın altına, "Bu kadar shop yapılmaz abla! Bilmesek Demet Akalın'ı Azra Akın sanacağız." yorumunu yazdı.

"MAKYAJ GÜZELİYİM"

Yorumu gören şarkıcı ise beklenmedik bir tepki verdi.

Photoshop yapmadığını dile getiren Akalın, "Vallahi ben de makyajdan sonra bayağı kalakaldım aynada. Shop değil ama makyaj güzeliyim. Shop yapsak koca kı*ımı ufaltırdım." dedi.