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Demet Akalın photoshop diyen takipçisine kızdı

Albüm için çektirdiği fotoğrafına yorum yapan bir takipçisine cevap veren Demet Akalın, "Shop yapsak koca kı*ımı ufaltırdım" dedi.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 17:20..
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Yeni albüm hazırlıklarını tamamlayan şarkıcı Demet Akalın, albüm için çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Akalın'ı takip eden hayranlarından biri fotoğrafın altına, "Bu kadar shop yapılmaz abla! Bilmesek Demet Akalın'ı Azra Akın sanacağız." yorumunu yazdı.

Demet Akalın photoshop diyen takipçisine kızdı

"MAKYAJ GÜZELİYİM"

Yorumu gören şarkıcı ise beklenmedik bir tepki verdi.

Photoshop yapmadığını dile getiren Akalın, "Vallahi ben de makyajdan sonra bayağı kalakaldım aynada. Shop değil ama makyaj güzeliyim. Shop yapsak koca kı*ımı ufaltırdım." dedi.

Demet Akalın photoshop diyen takipçisine kızdı

Demet Akalın photoshop diyen takipçisine kızdı

Demet Akalın photoshop diyen takipçisine kızdı

Demet Akalın photoshop diyen takipçisine kızdı

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