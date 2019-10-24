taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7465
Euro
6.4006
Altın
1489.61
Borsa
100978.94
Gram Altın
275.246
Bitcoin
42862.91

Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin düğününe gitmiyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Selin Ciğerci'ye küstü.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 13:20..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

rr

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Selin Ciğerci’nin kına gecesine katılan Demet Akalın geceden renkli kareleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

DEMET KINAYI SİLDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Akalın, kına gecesinden yaptığı bütün paylaşımları sildi. Ünlü şarkıcının Selin Ciğerci’ye kızdığı ve paylaşımları o yüzden kaldırdığı iddia edildi.

Çıkan haberlerin ardından Selin Ciğerci ise şu açıklamayı yaptı; ‘Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli. Düğünde bizi birlikte görürsünüz’

DEMET'İN ÜSTÜNDEN PARA KAZANDI

Akalın geceden çıkıp evine giderken öğrendiği gerçekle çılgına döndü. Selin Ciğerci’nin gün boyu paylaşımlar yaptığı kına gecesi organizasyonu için geceyi düzenleyen firmadan 250 bin TL alması Akalın’da şok etkisi yarattı.

Markanın geceye katılacak ünlülerin paylaşımları karşılığında Selin Ciğerci’ye 250 bin lira teklif etmesi ve Ciğerci’nin de kabul etmesi Demet Akalın ile Işın Karaca’yı çok kızdırdı.

DÜĞÜNDE YOK

Selin Ciğerci’nin ayrıca nikah şahidi olacak olan Demet Akalın’ın gönlünü almaya çalıştığı fakat Akalın’ın 28 Ekim’de gerçekleşecek düğüne katılmayacağı iddia edildi.

Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin düğününe gitmiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

254
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

587
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

272
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

169
Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

193
AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

334
Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir