Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin düğününe gitmiyor

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Selin Ciğerci’nin kına gecesine katılan Demet Akalın geceden renkli kareleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

DEMET KINAYI SİLDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Akalın, kına gecesinden yaptığı bütün paylaşımları sildi. Ünlü şarkıcının Selin Ciğerci’ye kızdığı ve paylaşımları o yüzden kaldırdığı iddia edildi.

Çıkan haberlerin ardından Selin Ciğerci ise şu açıklamayı yaptı; ‘Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli. Düğünde bizi birlikte görürsünüz’

DEMET'İN ÜSTÜNDEN PARA KAZANDI

Akalın geceden çıkıp evine giderken öğrendiği gerçekle çılgına döndü. Selin Ciğerci’nin gün boyu paylaşımlar yaptığı kına gecesi organizasyonu için geceyi düzenleyen firmadan 250 bin TL alması Akalın’da şok etkisi yarattı.

Markanın geceye katılacak ünlülerin paylaşımları karşılığında Selin Ciğerci’ye 250 bin lira teklif etmesi ve Ciğerci’nin de kabul etmesi Demet Akalın ile Işın Karaca’yı çok kızdırdı.

DÜĞÜNDE YOK

Selin Ciğerci’nin ayrıca nikah şahidi olacak olan Demet Akalın’ın gönlünü almaya çalıştığı fakat Akalın’ın 28 Ekim’de gerçekleşecek düğüne katılmayacağı iddia edildi.