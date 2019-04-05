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Demet Akalın: Sinan Akçıl'a para lazım

Demet Akalın, yeni evli şarkıcı Sinan Akçıl'a nasihat verdi.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 07:16..
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İstinyePark'ta alışveriş yaparken görüntülendi.  Alışverişini tamamladıktan sonra açıklamalarda bulunan Akalın, Sinan Akçıl hakkında konuştu.

Demet Akalın: Sinan Akçıl'a para lazım

"SİNAN ÇOCUK YAPSIN"

Bir gün önce meslektaşı Sinan Akçıl'ın "Bu sene sahne rekoru bende olacak; ne Demet ne Hande ne Hadise... Bu yıl rekor benim olacak" açıklaması ile meydan okumasının hatırlatılması üzerine gülümseyen Demet Akalın, "Doğrudur, Sinan daha yeni evlendi. En çok para ona lazım. Bol sahnesi olsun. Bence bizimle uğraşmayı da bıraksın, bir an önce çocuk yapsın o" karşılığını verdi.

Demet Akalın: Sinan Akçıl'a para lazım

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