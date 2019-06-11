taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7839
Euro
6.5502
Altın
1325.16
Borsa
94103.07
Gram Altın
246.201

Demet Akalın siyasete girecek

Sosyal medyadaki açıklamaları ile gündem oluşturan Demet Akalın, siyasete girmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 09:45..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Demet Akalın siyasete girecek

Ünlü şarkı Demet Akalın, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Akalın, önümüzdeki zamanlarda siyasete girmeyi düşündüğünü söyledi.

İşte Akalın'ın açıklamalarından ara başlıklar...

"PISIRIKTIM"

"-Pısırık, içine kapanık, özgüveni sıfır olan bir çocuktum. ‘Kızım bak, şarkılarınla Türkiye’yi sallayacaksın' deseler, gülerdim.

''SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

- Türkiye’de bir tek dünya starı var; Tarkan. Geri kalanı Orta Doğu’da ünlü olabilir, o kadar.

-Kadına, çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet nedeniyle siyasete girmeyi düşünüyorum.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

577
Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

57
F-35 projesi tehlikeye girdi

F-35 projesi tehlikeye girdi

140
İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

58
Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

85
Süleyman Soylu’dan ABD’ye: Size haraç vermeyeceğiz

Süleyman Soylu’dan ABD’ye: Size haraç vermeyeceğiz

78
İzlanda-Türkiye maçı muhtemel 11'leri

İzlanda-Türkiye maçı muhtemel 11'leri

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir