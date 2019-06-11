Demet Akalın siyasete girecek

Ünlü şarkı Demet Akalın, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Akalın, önümüzdeki zamanlarda siyasete girmeyi düşündüğünü söyledi.
İşte Akalın'ın açıklamalarından ara başlıklar...
"PISIRIKTIM"
"-Pısırık, içine kapanık, özgüveni sıfır olan bir çocuktum. ‘Kızım bak, şarkılarınla Türkiye’yi sallayacaksın' deseler, gülerdim.
''SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"
- Türkiye’de bir tek dünya starı var; Tarkan. Geri kalanı Orta Doğu’da ünlü olabilir, o kadar.
-Kadına, çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet nedeniyle siyasete girmeyi düşünüyorum.”