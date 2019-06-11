Demet Akalın siyasete girecek

Rize'deki Fırtına Vadisi'nde, 2 hafta önce yıkılamayan kaçak yapıların yıkımı bu kez gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş, Azubuike için teklif yaptı

3

iOS 13, eş zamanlı olarak çoklu kamera desteği getiriyor

iOS 13 ile birlikte iPhone'lara, hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanabileceğiniz yeni bir özellik gelecek.