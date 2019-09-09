Demet Akalın sosyal medyada tepki topladı

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan karşısında muhteşem bir mücadele veren milli takımımız maçı beşinci sette 15-13 kaybetti.

"KOÇUMUZ NİYE TÜRK DEĞİL?"

Maçı izleyen şarkıcı Demet Akalın ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki topladı. Akalın, milli takımın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti hakkında "Abi koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar." dedi.

DEMET AKALIN'A BÜYÜK TEPKİ

Bunun üzerine uluslararası ve ulusal arenada birçok şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki Başantrenör Giovanni Guidetti’nin başarılı kariyerini bilenler, Demet Akalın’a sert çıktı.

İşte Akalın'ın tweet'i üzerine yapılan bazı göndermeler: