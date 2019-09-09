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Demet Akalın sosyal medyada tepki topladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti için "Abi koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik." yorumunu yapan Akalın'a sosyal medyada kullanıcıları sert çıktı.

Detay Haber | 09.09.2019 - 11:18..
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2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan karşısında muhteşem bir mücadele veren milli takımımız maçı beşinci sette 15-13 kaybetti.

Demet Akalın sosyal medyada tepki topladı

"KOÇUMUZ NİYE TÜRK DEĞİL?"

Maçı izleyen şarkıcı Demet Akalın ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki topladı. Akalın, milli takımın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti hakkında "Abi koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar." dedi.

Demet Akalın sosyal medyada tepki topladı

DEMET AKALIN'A BÜYÜK TEPKİ

Bunun üzerine uluslararası ve ulusal arenada birçok şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki Başantrenör Giovanni Guidetti’nin başarılı kariyerini bilenler, Demet Akalın’a sert çıktı.

Demet Akalın sosyal medyada tepki topladı

İşte Akalın'ın tweet'i üzerine yapılan bazı göndermeler:

Demet Akalın sosyal medyada tepki topladı

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