Demet Akalın ve Okan Kurt bir araya geldi

Sansasyonel bir şekilde ayrılan şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, İstanbul'da bulunan bir AVM'de görüntülendi.

Yanlarına kızları Hira'yı da alan Akalın ve Kurt, AVM'de gezinerek alışveriş yaptı. Boşanmalarının ardından sadece kızları Hira için bir araya geldiklerini özellikle belirten Akalın ve Kurt'un gergin oldukları gözlendi.

GERİSİNDE YÜRÜDÜ

Öte yandan Demet Akalın'ın eski eşi Kurt'un birkaç metre gerisinden yürümesi ise dikkatlerden kaçmadı. AVM gezisi boyunca neredeyse birbirleriyle konuşmayan Akalın ve Kurt'tan herhangi bir açıklama da gelmedi.