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Demet Akalın ve Okan Kurt bir araya geldi

Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile bir araya geldi. Kızları Hira için bir AVM'de buluşan Akalın ve Kurt'un gergin olduğu gözlendi.

Detay Haber | 25.11.2018 - 11:17..
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Sansasyonel bir şekilde ayrılan şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, İstanbul'da bulunan bir AVM'de görüntülendi.

Demet Akalın ve Okan Kurt bir araya geldi

Yanlarına kızları Hira'yı da alan Akalın ve Kurt, AVM'de gezinerek alışveriş yaptı. Boşanmalarının ardından sadece kızları Hira için bir araya geldiklerini özellikle belirten Akalın ve Kurt'un gergin oldukları gözlendi.

GERİSİNDE YÜRÜDÜ

Öte yandan Demet Akalın'ın eski eşi Kurt'un birkaç metre gerisinden yürümesi ise dikkatlerden kaçmadı. AVM gezisi boyunca neredeyse birbirleriyle konuşmayan Akalın ve Kurt'tan herhangi bir açıklama da gelmedi.

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