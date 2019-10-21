Demet Akalın'dan Berkay açıklaması

Demet Akalın ve Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, hediye saat yüzünden birbirine girdi. Akalın, hediye ettiği saati satmak isteyen çifte küstü. Taraflar, birbiri hakkında ağır konuştu.

Demet Akalın önceki gece Etiler'deki bir mekanda konser verdi. Gecede basın mensuplarıyla da bir araya gelen şarkıcı, saat polemiğiyle ilgili sorular üzerine sert konuştu.

"BENİ KONUŞTURMAYIN"

Akalın, konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Özlem Ada Şahin’e ateş püskürdü: “Beni konuşturmayın. Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder rezil de!”

"DEMET'İN HUYU BU"

Berkay da önceki gece İstanbul Vadi Açıkhava’da konser verdi. Gecenin tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Berkay, Demet Akalın’la ilgili sorular üzerine söze şöyle başladı: “İlk başta Demet bizim kardeşimiz, ablamız. Özlem’in ablası. Demet’in huyudur. Sanırım 50 kere küsmüşüzdür. Küser barışırız.”

"ARKASINDAN KONUŞMASIN"

Şarkıcı, saat polemiği hakkında konuşurken ise sinirlendi: “Allah razı olsun saat hediye etti. Bu, artık hediye ettiğiniz kişinindir. Arkasından koşmamak, kovalamamak lazım. Hatta kendisi de ‘Bana da hediye geliyor, büyük gelince ben de değiştiriyorum. Sıkıntı yok değiştir’ dedi. Demet’le konuşan benim, Özlem benim yanımdaydı.”