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Demet Akalın’dan Fatih Ürek’e: Tilki

3 aydır konuşamayan eski dostlar Demet Akalın ile Fatih Ürek, birbirlerini yerden yere vurdu.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 08:19..
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Aylardır görüşmeyen Fatih Ürek ve Demet Akalın’dan birbirlerine herkesi şaşırtan sözlerde bulundu.

"SAÇMALIYORSUN DEMET"

Ürek, Akalın’ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve “Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama gelmedi. Sonradan farkettim gelmemiş. Geleceğim dedi gelmedi. Aramadı da. Ne oldu bilmiyorum. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet!” diyerek ateş püskürdü.

Demet Akalın’dan Fatih Ürek’e: Tilki

"DEDİKODU YAPIYOR"

Artık sinirlendiğini de belirten Ürek daha önce verdiği bir röportajda da Akalın’ın ‘Dedikoducu’ olduğunu dile getirmiş ve “Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda” demişti. Demet Akalın, Fatih Ürek’in bu sözleri üzerine, programın Instagram sayfasına bir yorum yaptı.

"KAFAM RAHAT"

“Tilki??? O senin işindir” diyen Akalın, Ürek’e şöyle cevap verdi: “Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bi söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!!"

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