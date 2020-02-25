taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1543
Euro
6.6759
Altın
1652.8
Borsa
114936.95
Gram Altın
326.917
Bitcoin
59201.03

Demet Akalın'dan ilişkisine yönelik ilginç açıklama

2018 yılının Eylül ayında boşandığı Okan Kurt ile çok geçmeden yeniden bir araya gelen ünlü şarkıcı, yataklarının ayrı olduğunu aktardı.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 13:09..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Katıldığı 2. Sayfa programında özel hayatına yönelik önemli açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın, izleyenleri şaşırtacak bir bilgiyi paylaştı.

HİRA, BABASI İLE KALIYOR

Gelen bir soruyu cevaplayan Akalın, "Okan'la odalarımız ayrı. Çocukla alakalı bir durum. Gündüz Hira'yla ben ilgileniyorum, gece babası bakıyor." dedi.

Demet Akalın'dan ilişkisine yönelik ilginç açıklama

ÇOCUK HABERİ YALAN ÇIKTI

Kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile aynı odada kaldığını dile getiren Akalın, geçtiğimiz günlerde çıkan çocuk haberini de böylelikle yalanlamış oldu.

Demet Akalın'dan ilişkisine yönelik ilginç açıklama

Demet Akalın'dan ilişkisine yönelik ilginç açıklama

İlginizi Çekebilir
Aleyna Tilki kazandığını kıyafete yatırıyor
Aleyna Tilki, yeni single kapağındaki fotoğrafı pahalıya patladı. Tilki, bu fotoğrafta giydiği kıyafetleri almak için İtalya'ya gitti ve tüm bunlara 30 bin lira ödedi.
Kadir Doğulu kamp maceralarını anlattı
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu karavanlarını yenilemiş, 150 bin liralık aracın iç dizaynı için 300 bin lira harcamışlardı.
Nilüfer'in akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti
Türk Pop Müziği’nin vazgeçilmez sesi Nilüfer’in, sağlıyla ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.
Amine akrabalara emanet
Amine Gülşe'nin hamilelik haberi, aileyi seferber etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
802
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
78
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
277
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
177
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
39
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
85
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir