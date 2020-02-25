Demet Akalın'dan ilişkisine yönelik ilginç açıklama

Katıldığı 2. Sayfa programında özel hayatına yönelik önemli açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın, izleyenleri şaşırtacak bir bilgiyi paylaştı.

HİRA, BABASI İLE KALIYOR

Gelen bir soruyu cevaplayan Akalın, "Okan'la odalarımız ayrı. Çocukla alakalı bir durum. Gündüz Hira'yla ben ilgileniyorum, gece babası bakıyor." dedi.

ÇOCUK HABERİ YALAN ÇIKTI

Kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile aynı odada kaldığını dile getiren Akalın, geçtiğimiz günlerde çıkan çocuk haberini de böylelikle yalanlamış oldu.