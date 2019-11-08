Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a cevap

Bir süre önce yanlışlıkla paylaştığı videodan dolayı Türkiye'yi terk eden Kerimcan Durmaz, yine ortalığı karıştırdı.

DEMET'E GÖNDERME YAPTI

O zamanlar yakın dostu Demet Akalın’la küsen Kerimcan, dün yaptığı paylaşımda Akalın’ın da daha önce giydiği 35 bin liralık kıyafet için “Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani” yorumunu yapmıştı.

"ÇOK AÇILMA YAVAŞ"

Kerimcan’a cevap gecikmedi. Akalın, klibinde de oynadığı rapçi Ben Fero’nun Arkadaş şarkısının tanıtımını paylaşarak, “Çok açılma yavaş… G.t olana yok dost ya da arkadaş” notuyla paylaştı.