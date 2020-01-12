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Demet Akalın'ın İngilizcesi

Amerikalı yıldız Michael Douglas ve ailesinin İstanbul ziyareti sonrası gittikleri Efes'te hayranlarının fotoğraf çekinme isteğini reddetmesine Demet Akalın tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 12:14..
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Amerikalı yıldızlar Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones, çocukları Carys ve Dylan ile 3-8 Ocak’ta İstanbul’u ziyaret etmişti.

Ünlü yıldızlar, sonrasında Efes’e gidip antik kenti gezerlerken hayranları ile fotoğraf çektirmeyi reddetmişlerdi. Bu duruma Demet Akalın, tepki gösterdi.

"İNSAN BİR MERHABA DER"

Hollywood’un ünlü çiftine seslenen Akalın, “Hiç de sevimli değilsiniz. O kadar geldiniz, insan Türk hayranlarına bir ‘merhaba’ derdi. Sinir içinde gittiniz.” dedi.

Demet Akalın'ın İngilizcesi

ANLAŞILMAYAN İNGİLİZCE

Hırsını alamayan ünlü şarkıcı, Michael Douglas’ın, Instagram hesabına da girdi. Akalın, yeni yılı Afrika’da karşılayan oyuncunun 1 Ocak’ta yaptığı safari paylaşımının altına şöyle yazdı:

“You went to Turkey and without a nod to our geldii.”

SOSYAL MEDYADA TİYE ALINDI

Cümlenin ilk kısmı “Türkiye’ye gittiniz.” olarak çevrilebilse de gerisi anlaşılamadı. Bunun üzerine Demet Akalın, sosyal medyada tiye alındı.

Demet Akalın'ın İngilizcesi

AKALIN'A YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI

Akalın'a yapılan bazı yorumlar şöyle:

“Demet abla biz senin Türkçeni zor anlıyoruz, adam İngilizceni nasıl anlasın?”

“Michael Douglas bu İngilizceyi görünce ne yaptı acaba?”

“Demet’in kıymetini belki dünya anlar.”

“Google ile çevirseydin bari.”

“Dünya yıldızlarına had bildirmek de sana yakışırdı abla.”

Demet Akalın'ın İngilizcesi

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