taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7227
Euro
6.3058
Altın
1497.62
Borsa
101736.2
Gram Altın
275.939
Bitcoin
58371.31

Demet Akbağ, Özlem Ada Şahin'le buluştu

Arda Turan'ın manevi annesi Demet Akbağ, Özlem Ada Şahin'le bir araya geldi.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 10:52..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü futbolcu Arda Turan ile Berkay, geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde yaşanan olay sonrası mahkemelik olmuştu. Mahkemeden 1 hafta sonra Arda Turan'ın 'manevi annem' dediği Demet Akbağ, önceki gün Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile buluştu.

Demet Akbağ, Özlem Ada Şahin'le buluştu

"TARAFINI SEÇTİ"

Şahin, Demet Akbağ ile olan bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bu buluşma, 'Demet Akbağ tarafını seçti' yorumlarına neden oldu.

"BENİ ÜZDÜLER"

Arda Turan, Berkay ile arasında yaşanan kavga sonrası katıldığı bir programda, "Haklı olduğumu bildikleri halde dostların sessizliği beni üzdü. Onlar kendilerini bilirler." diyerek sitemini dile getirmişti.

Demet Akbağ, Özlem Ada Şahin'le buluştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

119
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

131
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

43
Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

123
Kulp'a kayyum atandı

Kulp'a kayyum atandı

109
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

56
Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir