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Demet Evgar: Tüm bereketine açıyorum kendimi

Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı ilginç yılbaşı pozuyla şaşırttı.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 12:03..
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Demet Evgar, 2020 yılını nasıl karşıladığını sosyal medya hesabından anlattı.

"HOŞ GELDİN 2020"

Yılbaşı ağacının önünde bacaklarını açıp yere oturan Evgar, "2019'a şükrederek başladım. 2020'ye, etrafımı saran sevgi dolu, güven dolu tüm varlıklara, dostlara, aşklara, muhabbete, işime, gücüme binlerce kere şükürler olsun. Hoş geldin 2020. Tüm bereketine açıyorum kendimi." notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Demet Evgar: Tüm bereketine açıyorum kendimi

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