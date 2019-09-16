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Demet Özdemir ile Can Yaman yine yakalandı

İki ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Can Yaman, tatil dönüşü hayranları tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi | 16.09.2019 - 14:02..
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Erkenci Kuş'ta yıldızları parlayan Demet Özdemir ve Can Yaman'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka taşınmış fakat dizinin bitmesine yakın ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Ayrıldıkları konuşulan ikilinin yeni fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

TATİL DÖNÜŞÜ GÖRÜNTÜLENDİLER

Haklarında çıkan aşk haberlerini 'Biz arkadaşız' diye sürekli yalanlayan Can Yaman ve Demet Özdemir çifti yaz sezonunu birlikte kapattı. Aşıkların tatil dönüşü birlikte fotoğrafları ortaya çıktı. İkiliyi hayranları görüntüledi.

Demet Özdemir ile Can Yaman yine yakalandı

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