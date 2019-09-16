Demet Özdemir ile Can Yaman yine yakalandı

Siirt'te yaşayan 45 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayalini yapmak için sağdan soldan topladığı parçalarla iki kişilik uçan araba yapmayı başardı.

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Üniversite öğrencileri için dünyadaki en iyi şehirler

QS Best Student Cities'in üniversite öğrencileri için en iyi şehirler sıralamasında İstanbul ve Ankara da yer buldu.