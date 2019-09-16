Demet Özdemir ile Can Yaman yine yakalandı

Erkenci Kuş'ta yıldızları parlayan Demet Özdemir ve Can Yaman'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka taşınmış fakat dizinin bitmesine yakın ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Ayrıldıkları konuşulan ikilinin yeni fotoğrafları sosyal medyaya düştü.
TATİL DÖNÜŞÜ GÖRÜNTÜLENDİLER
Haklarında çıkan aşk haberlerini 'Biz arkadaşız' diye sürekli yalanlayan Can Yaman ve Demet Özdemir çifti yaz sezonunu birlikte kapattı. Aşıkların tatil dönüşü birlikte fotoğrafları ortaya çıktı. İkiliyi hayranları görüntüledi.