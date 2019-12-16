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Demet Şene Londra'da

Demet Şener, eşi Cenk Küpeli ve çocukları Ömer ve İrem ile Londra'ya gitti.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 07:22..
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Eski manken Demet Şener, ailesiyle birlikte Londra'da tatil yapıyor. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan çocukları İrem ve Ömer'le Londra'da gezerken şimdiki eşi Cenk Küpeli de işleriyle ilgileniyor.

Demet Şene Londra'da

AİLE POZU

Gün sonu bir araya gelen aile mutluluk pozu verdi. Şener'in çocukları ile şimdiki eşi Cenk Küpeli'nin arasından su sızmıyor.

Çift, geceliği 5 bin liralık Ritz London otelinde konaklıyor.

"HAYATIMIN EN GÜZEL YILI"

Demet Şener'e 2019 yaradı. Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Şener, “2019 hiç bitmesin. Hayatımın en güzel yıllarından biriydi. Keşke 2020’de böyle geçse” diyor.

Demet Şene Londra'da

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