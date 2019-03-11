Demet Şener: 2.5 yıl psikolojik şiddet gördüm

Demet Şener, çocuklarının babası İbrahim Kutluay’dan 4 Mart’ta boşanmıştı. 3 milyon liralık tazminata, kızı ve oğlu için de aylık 32 bin 500 lira nafakaya hak kazanmıştı.

Önceki gün Antalya’da düzenlenen bir fuara katılan Demet Şener, boşanma sonrası ilk kez konuştu:

"KEŞKE KADINLAR BÖYLE SAVAŞMAK ZORUNDA KALMASA"

“2.5 yıldır psikolojik şiddet gördüm. Keşke hiçbir kadın böyle savaşmak zorunda kalmasa, herkes edebiyle yoluna devam etse. Ama artık temiz bir sayfa açıyorum. Tabii ki hayatımda aşk olacak. Sevmek, sevilmek çok güzel. Allah hepimizin karşısına iyi ve vicdanlı insanlar çıkarsın inşallah.”