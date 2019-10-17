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Demet Şener: Cenk çocuk ister

Demet Şener, konuk olduğu programda eşi Cenk Küpeli ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 11:41..
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Eski manken Demet Şener, konuk olduğu YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu.

Demet Şener: Cenk çocuk ister

"ARKADAŞIMIZ TANIŞTIRDI"

Eşiyle nasıl tanıştıklarını ilk kez anlatan Demet Şener, "Bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Onun önceden organize ettiği bir görüşme. Spor yaptığım yerde kahve içtik. Ondan sonra da görüşmeye başladık. Onun aklında hep ben varmışım..." ifadelerinde bulundu.

"KISMET"

Şener, "Yeniden anne olma düşüncen var mı?" sorusuna ise "Kısmet vallahi... Yani bakalım. Özellikle bir çabamız yok ama bence tabii ki Cenk çok ister. Bakalım, kısmet..." yanıtını verdi.

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