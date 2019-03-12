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Demet Şener nafakasından memnun

İbrahim Kutluay'a karşı verdiği hukuk mücadelesini kazanan Demet Şener, boşandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 13:00..
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Demet Şener nafakasından memnun

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile boşanması sonrası ilk kez gecelerde görüntülendi.

Avukatıyla birlikte mekandan çıkan Şener, eğlence çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.Demet Şener nafakasından memnun

"BOŞANDIM, GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL"

Asmalımescit'te bir mekandan avukatıyla birlikte çıkarken görüntülenen Şener, muhabirlerin, "Verilen tazminat ve nafakayı yeterli buldunuz mu?" sorusuna, "Çok şükür bitti. Gayet mutluyum. Artık boşandım, gerisi önemli değil" diyerek cevap verdi.

Demet Şener nafakasından memnun

"AŞKA KAPILARIM AÇIK"

Şener, geçtiğimiz günlerde "Aşka kapılarınız kapalı mı?" sorusu üzerine, "Aşka neden kapalı olsun? Aşk dünyanın en güzel şeyi" sözleriyle yeni bir aşka her zaman açık olduğunu ve olumsuz düşünmediğini belirtmişti.

Demet Şener nafakasından memnun

3 MİLYON TAZMİNAT, 32 BİN 500 NAFAKA

Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan 3 milyon lira tazminat alırken aylık olarak 32 bin 500 lira nafaka alıyor.

Demet Şener nafakasından memnun

Demet Şener nafakasından memnun

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