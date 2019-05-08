Demet Şener ile İbrahim Kutluay yine mahkemelik oldu

25 Mart’ta anlaşmalı olarak boşanan Demet Şener ve İbrahim Kutluay arasında, ilk kriz yaşandı ve ikili tekrar mahkemelik oldu.

MAHKEME HACİZ TALEBİNİ KABUL ETTİ

Mahkeme; Kutluay’ın, Şener’e 3 milyon lira tazminat ile iki çocuğuna toplam 32 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar vermişti. Demet Şener, çocuklarına 1 Nisan’da ödemesi gereken 32 bin 500 liralık iştirak nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi hakkında icra takibi başlattı.

KORUMA DA İSTEDİ

Demet Şener, ihtiyati haciz kararının hemen ardından, İbrahim Kutluay’ın kendisini tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla korunma talebinde bulundu.