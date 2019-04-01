Demet Şener'in sevgilisinden açıklama geldi

Bugün Demet Şener’in yeni sevgilisi Cenk Küpeli’nin diyetisyen Alev Gezer ile 3 yıldır nişanlı olduğu iddia edildi.

"DEMET'LE İLİŞKİMİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Cenk Küpeli, sabah saatlerinde hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Küpeli, yaptığı açıklamada “Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum” dedi.