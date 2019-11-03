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Demet Şener'in kızı ile eşi tartıştı

Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli ile kızı İrem'İn bir alışveriş merkezinde tartışma yaşadıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.11.2019 - 13:40..
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Bir süre önce kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli ile evlenen manken Demet Şener, ilk kez kızı ve eşi arasında bir kriz atlattı.

İREM YÜZÜNDEN SIKINTI YAŞADILAR

Evlendiklerinde bir problem yaşamayan çift, bu kez Şener'in kızı İrem yüzünden bir alışveriş merkezinde sıkıntı yaşadı.

Demet Şener'in kızı ile eşi tartıştı

İREM VE EŞİ TARTIŞTI

Alışveriş sırasında Şener'in kızı ile eşi Küpeli'nin tartıştığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

DEMET ŞENER İKİLİ ARASINDAKİ BUZLARI ERİTTİ

Gerginliğin büyümesini istemeyen anne Şener, kızını önce sinemaya ardından da alışverişe götürdü. Daha sonra tekrar kızı İrem'i Küpeli'yle bir araya getiren Şener'in buzlar erttiği söyleniyor.

Demet Şener'in kızı ile eşi tartıştı

Demet Şener'in kızı ile eşi tartıştı

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