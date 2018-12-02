Demir kapının altında kalan genç kız can verdi

Bursa'da bir imam hatip lisesinde okuyan ve özel bir yurtta kalan 16 yaşındaki Semanur Aktan hafta sonunu evde geçirmek için ailesinin yanına geldi. Babası Ramazan Aktan, eşiyle birlikte Yenişehir Otogarı’na gidip kızı Semanur’u karşıladı ve eve getirdi.

KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Otomobilden inen Semanur, içeri girmek için sürgülü büyük demir kapıyı açmak istedi. Bu sırada kapı yerinden çıkarak Semanur’un üzerine devrildi. Genç kız ağır yaralandı. Baba Ramazan Aktan, Semanur’u, kendi aracıyla Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Semanur Aktan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi, cumartesi günü mahalle mezarlığında toprağa verildi.



