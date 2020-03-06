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Demir korkuluklara sıkışan martıyı sepetle kurtardı

Rize'de kanadı bir evin balkonundaki demir korkuluk ile saksı arasında sıkışan martıyı gören genç kadın, martıyı kıvrak zekası ile sıkıştığı yerden kurtardı.

İHA | 06.03.2020 - 10:40..
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Rize il merkezi Piriçelebi Mahallesi Hacı Hafız Seyfullah Sokak'taki bir apartmanın 4. katına konan martı, havalanacağı sırada kanadı balkondaki saksı ile demir korkuluklar arasına sıkıştı.

Uzun süre uğraş veren martı, ne kadar çırpınsa da bir türlü takıldığı yerden kurtulamadı.

Demir korkuluklara sıkışan martıyı sepetle kurtardı

Diğer martıların çığlıklarını duyan apartman sakinleri ne olup bittiğini anlamak için çevreye göz gezdirdiği sırada bir martının, balkonda tek kanadını takılmış bir şekilde aşağıya sarktığını fark etti.

AŞAĞI SEPET SARKITTI

Martının çırpınışlarını gören çevre sakinleri ise Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada aynı binanın en üst katında oturan Sevgi Kara, kıvrak zekasını kullandı ve hemen aşağıya bakkaldan siparişlerini aldığı sepetini aşağıya uzattı.

Demir korkuluklara sıkışan martıyı sepetle kurtardı

Martıyı altından kavrayan Kara, sepeti yukarıya doğru çekerek martıyı takıldığı yerden kurtarmayı başardı. Balkonun içine giren martı, biraz durduktan sonra uçarak bölgeden uzaklaştı. Böylelikle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadı.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Bir can kurtardığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sevgi Kara, “Martıyı ben görmedim, arkadaşlar beni aradı. Hemen sepeti saldım, ona doğru uzattım. Martıyı kurtarmış oldum. Çok mutlu oldum, sonuçta bir hayvanın canını kurtarmış oldum.” ifadelerini kullandı.

Demir korkuluklara sıkışan martıyı sepetle kurtardı

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