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Demir doğrama ustası iş yerinde öldü

Düzce'de demir doğrama ustası olan Osman T. dükkanında başından vurulmuş halde bulundu.

İHA | 04.12.2018 - 19:49..
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Akşam saatlerinde demir doğrama işçisi Osman T.'nin iş yerinden silah sesi geldiğini duyan esnaf, hemen iş yerine koştu. Osman T'yi yerde kanlar içinde gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekipleri ve polisi arayarak haber verdi.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.Demir doğrama ustası iş yerinde öldü

Demir doğrama ustası iş yerinde öldü

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