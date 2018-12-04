Demir doğrama ustası iş yerinde öldü

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin halkının da kendi liderlerini seçtiğine vurgu yaparken, Venezuela lideri Maduro da Türkiye'nin dünyayı yeniden uyandırdığını belirtti.

Türkiye ile Venezuela'nın siyaset üstü bir ilişki kurması İngilizlerin de dikkatini çekti. BBC, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirirken konuyu Venezuela'nın yer altı kaynaklarına bağladı.

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2018'de en fazla satılan araçlar

2018 yılında en çok satılan araç toplamda 74 bin 303 ile Renault oldu. Bunu 58 bin 483 ile Volkswagen takip etti. Fiat ise 58 bin 212 ile üçüncü sırada yer aldı.