taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.302
Euro
6.053
Altın
1261.01
Borsa
92086.57
Gram Altın
215.217

Demirci eşine 48 yıldır çıraklık yapıyor

Düzce'de yaşayan Ahmet ve Sevim Yöndem çifti, yaklaşık yarım asırdır, demire birlikte şekil veriyor.

AA | 23.12.2018 - 14:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çatalçam köyünde ikamet eden Yöndem çifti, el birliğiyle yaklaşık yarım asırdır yaptıkları işle çevrelerinden takdir topluyor. Yöndem çifti, 20 metrekarelik dükkanlarında demir döverek tarım aleti üretiyor.

EŞİNE DE ÖĞRETTİ

Babasının yönlendirmesiyle 12 yaşında mesleğe adım atan 73 yaşındaki Ahmet Yöndem, zamanla demircilikte ustalaştı. Sevim Yöndem ile evlendikten sonra ona da demirciliği öğreten Yöndem, yöredeki tek demirci ustası olarak çalışmayı sürdürüyor.

Demirci eşine 48 yıldır çıraklık yapıyor

“MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM”

Mesleğini severek yaptığını söyleyen Ahmet Yöndem, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini tamamlayamadığını anlattı. 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle bu mesleğe adım attığını söyledi.

“EŞİMLE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNUM”

Sevim Yöndem de uzun yıllardır eşiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evlendikten sonra, eşinin ne iş yaptığını merak etmesi sonrası demircilik mesleğiyle tanıştığını anlatan Yöndem, "Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşimle hayvanlarımıza bakıyoruz, dükkanda çalışıyoruz. Yazın yaylaya gidiyoruz, kış olmadan köye geliyoruz. Bu hayatı sürdürmekten memnunum. Çok şükür bu mesleğin ekmeğini yedik bu zamana kadar. 6 çocuk büyüttük, hepsini evlendirdik. Onlar şehirlere indi, bir tek ikimiz kaldık burada." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

486
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

103
Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

65
Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

273
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

162
National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

43
Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir