Demirci eşine 48 yıldır çıraklık yapıyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çatalçam köyünde ikamet eden Yöndem çifti, el birliğiyle yaklaşık yarım asırdır yaptıkları işle çevrelerinden takdir topluyor. Yöndem çifti, 20 metrekarelik dükkanlarında demir döverek tarım aleti üretiyor.

EŞİNE DE ÖĞRETTİ

Babasının yönlendirmesiyle 12 yaşında mesleğe adım atan 73 yaşındaki Ahmet Yöndem, zamanla demircilikte ustalaştı. Sevim Yöndem ile evlendikten sonra ona da demirciliği öğreten Yöndem, yöredeki tek demirci ustası olarak çalışmayı sürdürüyor.

“MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM”

Mesleğini severek yaptığını söyleyen Ahmet Yöndem, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini tamamlayamadığını anlattı. 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle bu mesleğe adım attığını söyledi.

“EŞİMLE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNUM”

Sevim Yöndem de uzun yıllardır eşiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evlendikten sonra, eşinin ne iş yaptığını merak etmesi sonrası demircilik mesleğiyle tanıştığını anlatan Yöndem, "Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşimle hayvanlarımıza bakıyoruz, dükkanda çalışıyoruz. Yazın yaylaya gidiyoruz, kış olmadan köye geliyoruz. Bu hayatı sürdürmekten memnunum. Çok şükür bu mesleğin ekmeğini yedik bu zamana kadar. 6 çocuk büyüttük, hepsini evlendirdik. Onlar şehirlere indi, bir tek ikimiz kaldık burada." diye konuştu.