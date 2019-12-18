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Demirkuyu sahasında 11 milyon varillik petrol

Siirt'te Demirkuyu-1 sahasında, 11.2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 15:44..
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Demirkuyu sahasında 11 milyon varillik petrol

Türkiye açık sularında doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Türkiye sınırları içerisinde petrol arama çalışmalarına hız verdi.

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Siirt’te petrol sahalarında 5 kuyudan, 2 bin 500 metre derinlikten günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılıyor. Çıkarılan ham petrol, tankerlerle Batman TPAO’ya taşınıp burada işleniyor.

Demirkuyu sahasında 11 milyon varillik petrol

 

DEMİRKUYU SAHASINDA 11.2 MİLYON VARİLLİK PETROL BULUNDU

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki ARİ/TPO/K/M47-a1-1 no’lu arama ruhsat alanında, Demirkuyu-1 sahasında petrol arama çalışmaları başlatılmıştı.

Araştırmalar sonucu Demirkuyu-1 sahasında, 11.2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.

TPAO, Nusaybin'de petrol arayacak

Demirkuyu sahasında 11 milyon varillik petrol

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