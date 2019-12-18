İstanbul'un taksileri gündemi meşgul ederken; bu defa taksi zammı haberi Tokat'tan geldi.

Antalya'da 4 kişiye mezar olan kavşak genişletiliyor

Yurdu soğuk ve kar etkisi altına almışken Antalya’da yerli ve yabancı turistler, boşalan sahillerin tadını çıkarıyor.

Sivas Belediyesi'nde tiyatro eğitmeni olarak görev yapan Bülent Olgun, her yıl Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışında Atatürk'ü canlandırıyor.

Siirt'te Demirkuyu-1 sahasında, 11.2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.

Demirkuyu sahasında 11 milyon varillik petrol

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Beşiktaş'ın hedefi Danny Drinkwater

Chelsea'nin Burnley'ye kiraladığı ancak İngiliz ekibinde mutsuz olan Danny Drinkwater'ın Beşiktaş'a transfer olacağı ifade ediliyor.