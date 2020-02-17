Demirleri kesip cins köpeği çaldılar

İstanbul Ataşehir'de yaşayan Özcan Baziki, 4 yıl önce ismini 'Laykın' koyduğu bir köpek sahiplendi.

Köpeğini evladı gibi gören Baziki, şimdilerde üzüntüden uyuyamıyor.

Nedeni ise geçtiğimiz cuma günü 'Laykın'ın hırsızlar tarafından zor kullanılarak çalınması.

DEMİRLERİ KESİP ÇALDILAR

Show TV'nin haberine göre hırsızlar demirlerle çevrili kafesi kesti ardından da Laykın'ı çalıp, kayıplara karıştı. Özcan Baziki, siyah-gri tüyleri olan iri köpeğinin geri getirilmesini istiyor. Hatta getirene ödül vermeyi bile düşünüyor.

Demirleri kesip köpeği çaldılar İZLE

"SORGULAMAYACAĞIM"

Baziki, "Çocuğuma nasıl bakıyorsam onada öyle bakıyordum. Hiçbir şekilde köpeğin nasıl çalındığı hakkında sorgulamayacağım. Sadece ödülü vereceğim." dedi.