taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0167
Euro
6.5715
Altın
1568.1
Borsa
119797.82
Gram Altın
303.477
Bitcoin
61486.21

Demokratlar, 'Trump seçileceğine meteor düşsün' dedi

New Hampshire'daki Demokrat Parti seçmenlerinin yaklaşık üçte ikisi, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na yeniden seçilmesi yerine, insanlığı yok edebilecek bir meteorun dünyaya çarpmasını tercih ediyor.

AA | 11.02.2020 - 23:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'de 2020 başkanlık yarışında ön seçimler devam ediyor. Ön başkanlık seçimlerinin bugün gerçekleştirileceği New Hampshire'da Massachusetts-Lowell Üniversitesi'nin yaptığı bir anket, Demokrat Partili seçmenin Donald Trump konusundaki yaklaşımını gözler önüne serdi.

"YENİDEN SEÇİLECEĞİNE DÜNYA'YA METEOR ÇARPSIN"

Ankete göre, New Hampshire'daki Demokrat Parti seçmenlerinin yüzde 62'si Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı olarak seçilmesindense insanlığın sonunun gelmesini yeğliyor. 400 Demokrat Parti seçmeninin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 69'u Trump'ın yeniden seçilmesine karşı büyük bir meteorun dünyaya çarpmasını tercih edeceklerini söyledi.

Katılımcıların yüzde 38'i ise, Trump'ın seçildiğini görmektense kendilerinin ve tüm insanlığın ölümünü yeğledikleri yanıtını verdi.

Demokratlar, 'Trump seçileceğine meteor düşsün' dedi

"DEMOKRATLARIN NE KADAR KIZGIN OLDUĞU ANLAŞILDI"

Anketi gerçekleştiren ekibin lideri Prof. Joshua J. Dyck, anketin 'Demokratların ne kadar kızgın olduğunu' anlamakta yardımcı olacağını belirtirken, katılımcılara 'büyük bir meteorun çarpması'nın sorulmasının nedeninin, 'partizan öfkenin' ve ABD seçmenleri arasındaki kutuplaşmanın büyüklüğünü ölçmek olduğunu söyledi.

Kendilerini 'muhafazakar ideolojiye sahip olmakla' tanımlayan yüzde 72'lik orandaki seçmen ise Trump'ın yeniden seçilmesini istediklerini ifade etti. 'Ilımlılar'da Trump'ın yeniden seçilmesinden yana olduğunu dile getirenlerin oranı ise yüzde 31.

"TRUMP'IN BAŞKANLIĞI AZİL YOLUYLA BİTMELİ"

Ankette görüşlerini ifade eden Demokrat seçmenler, Başkanlık seçimlerinde Trump'ın karşısında Demokrat adaylardan kimi görmek istedikleri sorusuna ise, yüzde 42 oranında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden yanıtı verilirken, Bernie Sanders'tan yana görüş bildirenlerin oranı yüzde 31 oldu. Katılımcıların yüzde 27'si, her iki adayın da 'Trump'ı yenme konusunda eşit ihtimale sahip olduğunu' dile getirdi.

Katılımcılara sorulan bir diğer soru ise, azil süreci oldu. Demokrat katılımcıların çoğunluğu Trump'ın başkanlığına azil yoluyla son verilmesi gerektiğini söylerken, seçim yoluyla yeni bir başkan seçilmesi gerektiğini dile getirenlerin oranı yüzde 45'te kaldı.

İlginizi Çekebilir
Koronavirüsü Avrupa'ya bulaştıran adam ortaya çıktı
Virüse Singapur'da yakalanan ve Avrupa'ya taşıyan, farkında olmadan 11 kişiye bulaştıran kişinin Steve Walsh isimli iş insanı olduğu açıklandı.
Çin'de sokaklar kamyonlarla dezenfekte ediliyor
Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Çin’de yüzlerce kamyonla sokaklar dezenfekte edildi.
Amerika'da korkunç okul otobüsü kazası
Pensilvanya eyaletinde, öğrenci taşıyan bir okul servisinin devrildiği ve içerisinde bulunan öğrencilerin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.
İran’da devrimin 41. yıl dönümü kutlandı
İran genelinde sabah saatlerinde başlayan İran İslam Devrimi 41. yıl dönümü kutlamaları, İranlı yetkililerin de katılımıyla gerçekleşti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İETT otobüsünde öpüşme tartışması
İETT otobüsünde öpüşme tartışması
1571
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu
1672
Rejime ait helikopter düşürüldü
Rejime ait helikopter düşürüldü
319
Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması
981
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
488
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
286
Balıkesir'de ceza yazan polisi tehdit eden sürücü
Balıkesir'de ceza yazan polisi tehdit eden sürücü
949
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir