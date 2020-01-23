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Demokratların seçim yarışında Sanders, Biden'ın önünde

CNN'in anketinde Demokrat Vermont Senatörü Bernie Sanders, aralık ayına kıyasla oy oranını 7 puan arttırarak yüzde 27'ye ulaştı

AA | 23.01.2020 - 03:56..
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Demokratların seçim yarışında Sanders, Biden'ın önünde

ABD'nin CNN kanalı tarafından yapılan son ankette, ülkede gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat aday adayları arasındaki son tablo daha da belirginleşti.

Demokratların seçim yarışında Sanders, Biden'ın önünde

SANDERS, BİDEN'I 3 PUANLA GEÇTİ

Ülke genelindeki kayıtlı Demokrat seçmenler arasında yapılan ankette oyların yüzde 27'sini alan Sanders, yarışı ilk sırada götüren Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Biden'ı 3 puanla geçti.

Demokratların seçim yarışında Sanders, Biden'ın önünde

SANDERS, OYUNU 7 PUAN ARTIRDI

Ankette 3 puanlık farkın "hata payı" içinde olduğu belirtilirken, sonuç olarak kimin ilk sırada olduğunun netleşmediğine işaret edildi. Buna rağmen Sanders'in, CNN'in aralık ayında yaptığı anket sonucuna kıyasla oy oranını 7 puan arttırdığı vurgulandı.

Demokratların seçim yarışında Sanders, Biden'ın önünde

BİDEN, TRUMP'A KARŞI HALEN FAVORİ

Ayrıca Sanders'in, rakipleri arasında "seçmenin sorunlarına en iyi hitap eden" aday adayı olduğu belirtilen ankette, Başkan Donald Trump'a karşı zafer kazanma ihtimali en yüksek adayın ise hala Biden olduğu ifade edildi.

Diğer yandan ankete göre, katılımcıların yüzde 57'si Trump'ı yenebilecek bir aday çıkarmanın, kendilerini ilgilendiren konularda hemfikir olan birini seçmekten daha önemli olduğunu belirtti.

Ankette Massachusetts senatörü Elizabeth Warren yüzde 14, Indiana Valisi Pete Buttigieg yüzde 11 ve yarışa sonradan dahil olan milyarder işadamı Michael Bloomberg ise yüzde 5 oy aldı.

Demokratların seçim yarışında Sanders, Biden'ın önünde

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