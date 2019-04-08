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Denali'de 66 tonluk dışkı bulundu

Buzulların erimesiyle birlikte 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 18:48..
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Buzuların erimesiyle Kuzey Amerika kıtasının en yüksek dağı Denali Dağı'nda 66 tonluk donmuş dışkı erimeye başladı. Ancak olayın ilginç yanıysa söz konusu dışkının 10 yıllardır zirveye tırmanmaya çalışan dağcılara ait olması.

Denali'de 66 tonluk dışkı bulundu

Ulusal Park Servisi'nde çalışan buzul bilimcisi Michael Loso'ya göre insan dışkıları erimesi, kötü kokunun yanı sıra suya karışması insan ve hayvan sağlı açısında risk teşkil ediyor.

Denali'de 66 tonluk dışkı bulundu

Derin buzul yarıklarına ya da kar çukurlarına bırakılmış dışkıların zamanla aşağı akarak tekrar yüzeye çıktığını gösteren deneyler yapan Michael Loso, "Bu atıklar bırakıldıkları yerden daha farklı bir yerde ortaya çıkmayacak. Paramparça vaziyette, donmuş ve gerçekten ıslak olacaklar. Hala kötü kokacak ve kötü görünecekler" dedi.

Denali'de 66 tonluk dışkı bulundu

DIŞKILARI DAĞDA BIRAKILMASINA YASAK GELMİŞTİ

Denali'ye bırakılan insan dışkılarının yüzeye çıkması sonucunda meydana gelecek tahribatı durdurmak amacıyla park servisi 4 bin 200 metre altında dışkıların dağda bırakılmaması kuralını getirdi.

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