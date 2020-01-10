taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.875
Euro
6.5265
Altın
1547.06
Borsa
117990.45
Gram Altın
292.181
Bitcoin
46005.24

Denetim yapan ekipler 53 ton balığa el koydu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Marmara Denizi'nde balıkçı teknelerine denetim yaptı. Yasal boyutun altında olan 53 ton balık tespit edildi.

DHA | 10.01.2020 - 07:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile sahil güvenlik, deniz polisi ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmara Denizi'nde avlanan balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı.

TEKNELERİN VE BALIKÇILARIN EVRAKLARI İNCELENDİ

Avlanan teknelere, sahil güvenlik botlarıyla yanaşan ekipler, teknelerin ve balıkçıların evraklarını inceledi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Hali'ne giden ekipler, balık boylarını da ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti.

Denetim yapan ekipler 53 ton balığa el koydu

DENETİMLERDE 53 TON BALIĞA EL KONULDU

Denetimlerde, 3750 kasa istavrit, 31 kasa mezgit, 32 kasa hamsi, 99 kasa kefal, 21 kasa lüfer, 30 kilogram köpek balığı ve 1 tane vatoz balığı olmak üzere toplamda 53 ton balığa el konuldu.

Denetim yapan ekipler 53 ton balığa el koydu

"CEZALAR 5 BİN İLE 50 BİN LİRA ARASINA ÇIKARTILDI"

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Evrak kontrollerinde yeşil ruhsat dediğimiz ruhsatlarına bakıyoruz. Balıkçı teknelerinin geçerlilik süresi var mı yok mu ona bakıyoruz. Su ürünleri faaliyetlerinde bulunanların sarı ruhsat dediğimiz profesyonel balıkçılık yaptıklarına dair onlara bakıyoruz. Evraklarının geçerlilik sürelerine bakıyoruz. Bir de elektronik seyir defterlerine baktık. Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri de kendi denetimlerini gerçekleştirdi. Yeni su ürünleri kanunuyla birlikte bundan sonra el konulan balıklara piyasaya arz edilmiyor. Yem fabrikalarına satılamazsa hayır kurumlarına bağışlanıyor. Sürdürebilir balıkçılığı sağlamak için geçmişte bin 635 lira ile 5 bin lira arasında olan cezalar 5 bin ile 50 bin lira arasına çıkartıldı" dedi.

Denetim yapan ekipler 53 ton balığa el koydu

Denetim yapan ekipler 53 ton balığa el koydu

İlginizi Çekebilir
Drift yapan sürücülere rekor ceza kesildi
Isparta’da drift yaptığı emniyetin Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarına yansıyan 5 araca 30 bin 705 lira para cezası uygulandı.
Elazığ'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Elazığ'da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalışan kişileri drone destekli operasyonla yakaladı.
Davutoğlu'nun ilk TikTok paylaşımı
Gençlik nerede, biz oradayız sloganıyla TikTok'a üye olan Ahmet Davutoğlu'ndan ilk video geldi.
Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

54
Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

48
Bilgisayar üzerinde bırakılan kitap alev aldı

Bilgisayar üzerinde bırakılan kitap alev aldı

9
Drift yapan sürücülere rekor ceza kesildi

Drift yapan sürücülere rekor ceza kesildi

8
Akaryakıt istasyonundaki markete tır çarptı

Akaryakıt istasyonundaki markete tır çarptı

1
Yozgat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Yozgat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

2
Bursa'da yaşlı adamı 14 bin 500 dolar dolandırdılar

Bursa'da yaşlı adamı 14 bin 500 dolar dolandırdılar

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir