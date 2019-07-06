Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Şanlıurfa'da denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

RAHATSIZLIK GEÇİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da bir Mehmetçik'in 26 Haziran'da gerçekleştirilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Mehmetçik'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.