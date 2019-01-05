Dengesini kaybeden 2 işçi zemine düştü: 1 ölü 1 yaralı

Gebze Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş bir fabrikada atıl haldeki fabrikanın çatısında söküm işlemleri yürüten 2 işçi, bir anda dengelerini kaybederek zemine düştü.

Kanlar içinde yerde kalan işçileri gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede işçilerden 28 yaşındaki Bünyamin Akat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı işçi Murat Tekin ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ve savcı incelemesinin ardından ise ölen işçinin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.