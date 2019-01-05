taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3353
Euro
6.0852
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.507

Dengesini kaybeden 2 işçi zemine düştü: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli'nde boş bir fabrikanın çatısında çalışan 2 işçi dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanarak kanlar içinde kalan işçilerden 1'i ölürken diğeri yaralı olarak kurtuldu.

İHA | 05.01.2019 - 17:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gebze Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş bir fabrikada atıl haldeki fabrikanın çatısında söküm işlemleri yürüten 2 işçi, bir anda dengelerini kaybederek zemine düştü.

Kanlar içinde yerde kalan işçileri gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Dengesini kaybeden 2 işçi zemine düştü: 1 ölü 1 yaralı

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede işçilerden 28 yaşındaki Bünyamin Akat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı işçi Murat Tekin ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ve savcı incelemesinin ardından ise ölen işçinin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vergi zammı sonrası 2019 yılında sigara fiyatları

Vergi zammı sonrası 2019 yılında sigara fiyatları

208
Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

324
Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

132
Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

99
Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

282
Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

203
Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir