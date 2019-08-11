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Dengesini kaybeden genç metrobüs yoluna düştü

İstanbul Şirinevler metrobüs durağında bir genç dengesini kaybederek metrobüs yoluna düştü. Aracın altında kalan genç, yaralı olarak kurtuldu.

İHA | 11.08.2019 - 16:13..
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Şirinevler metrobüs durağında saat 14.30 sıralarında İddiaya göre, metrobüs durağında bekleyen bir genç, metrobüs yanaştığı sırada dengesini kaybederek yola düştü.

METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

Aracın orta tekerleklerinin altında kalan gence yardım etmek için vatandaşlar seferber oldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dengesini kaybeden genç metrobüs yoluna düştü


HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrobüsün altından çıkarılan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Dengesini kaybeden genç metrobüs yoluna düştü

"METROBÜS ALTINA ALDI"

Kazanın gerçekleştiği anları anlatan Saffet Hepsoy, “Metrobüs durmak üzereyken orta kapıya takıldı. Metrobüs altına aldı. Orta tekerlekleri üzerinden geçti. Arka tekerleklere geldiğinde birden durakladı. Dengesini kaybetti. Yaklaşık 19-20 yaşlarındaydı. Direkt ambulansı aradık. 20 dakika sonra ambulans geldi. Bilinci açıktı. Vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı” diye konuştu.

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