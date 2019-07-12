Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık yaptı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. AKP'nin Kurucu Üyesi oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde yer aldı. Kaynak: Erdoğan ziyaret etmişti: Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti