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Deniz Akkaya Anneler Günü'nde büyük acı yaşadı

Eski manken Deniz Akkaya'nın annesi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 07:33..
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Deniz Akkaya Anneler Günü'nde büyük acı yaşadı

Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya, dün vefat etti.

Dinemiş Akkaya’nın cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"GÜZEL GÖZLERİN BANA MİRAS"

Akkaya, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşıp altına "Bugün Anneler Günü...Güzel annem bir ramazan günü, bir anneler gününde aramızdan ayrılmayı seçti...Güzel gözlerin, kitapların bana miras; torunun ise emanet güzel Çerkez kızı..." notunu düştü.

Deniz Akkaya Anneler Günü'nde büyük acı yaşadı

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