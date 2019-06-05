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Deniz Akkaya'dan Binali Yıldırım tepkilerine açıklama

Annesini kaybeden Deniz Akkaya, düzenlediği cenaze törenine Binali Yıldırım'ın da katılmasına tepki gösterenlere, "Eğer ülkede hoşgörü bitmişse biz kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım" dedi.

Haber Merkezi | 05.06.2019 - 13:49..
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Deniz Akkaya'dan Binali Yıldırım tepkilerine açıklama

Deniz Akkaya'nın annesinin 12 Mayıs'ta düzenlenen cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım da katılmış, bir de çelenk göndermişti.

Ancak cenaze törenine katılan bir grup, Binali Yıldırım ve çelenge tepki gösterip, hakaretlerde bulunmuştu.

"ACISI OLANIN DERDİ MİDİR ÇELENK"

Yaşanan bu olaylardan sonra Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akkaya, "Hani bayramlar, düğünler ve kayıplarımız bizi bir arada tutan değerlerdi? hani biz kenetlenmiş bir toplum idik. Acısı olan bir insanın derdi midir oradaki çelenk, çiçek" sözleriyle tepki gösterdi.

Akkaya'nın paylaşımı şöyle:

Deniz Akkaya'dan Binali Yıldırım tepkilerine açıklama

YAZDIKLARINI SİLDİ

Akkaya daha sonra yazdığı bu mesajı silerek, sadece Binali Yıldırım'ın cenaze töreninde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Deniz Akkaya'dan Binali Yıldırım tepkilerine açıklama

Deniz Akkaya'dan Binali Yıldırım tepkilerine açıklama

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