Deniz Akkaya'dan Emre Aşık'a tepki

Eski futbolcu Emre Aşık, geçen günlerde eğlence mekanında bir adamla samimi şekilde eğlenirken görüntülenen Yağmur Aşık'a boşanma ve iffet davası açmıştı.

"EŞİM FUHUŞTAN SABIKALI"

Ardından açıklamalarda bulunan Emre Aşık, "Eşim fuhuştan sabıkalı. 2011'deki Barbie fuhuş operasyonunda şüphelidir. Bu yüzden Duygu olan adını Yağmur olarak değiştirmiş. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Emre Aşık'ın bu iddiaları sosyal medyada büyük tepki çekti.

"BİLE BİLE EVLENDİN"

Eski futbolcuya bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi. Eski manken Deniz Akkaya, "Arkadaş nasıl bir şey bu boşanmak! Nasıl bir nefret sarmalı oluşuyor bünyede. Doğruysa sen en baştan hepsini bile bile evlendin'' mesajıyla, Emre Aşık'a tepki gösterdi.