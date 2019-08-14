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Deniz Akkaya'nın sosyal medyada tepki toplayan sözleri

Manken Deniz Akkaya, sosyal medyada yer alan bir videoda, "Çirkin ve şişko insanlarla arkadaşlık yapmaktan hoşlanmıyorum" sözleriyle tepki çekti.

Haber Merkezi | 14.08.2019 - 13:20..
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Bir dönem Ata Demirer'le aşk yaşayan Aslı Turanlı, geçtiğimiz gün Deniz Akkaya'yla bir video paylaştı.

ÇİRKİN VE ŞİŞKOLARLA ARKADAŞLIK YAPMAM

Görüntülerde araba süren Akkaya'nın Turanlı'ya, "İstemiyorum abi. Çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum. 1. çirkin, 2. şişko insanlar…" söylediği duyuldu.

Deniz Akkaya: Çirkin insanlarla arkadaşlık yapmaktan hoşlanmıyorum VİDEO

TURANLI TEPKİ ÇEKEN VİDEOYU SİLDİ

Videoyuı gören bazı takipçiler ise manken Deniz Akkaya'nın sözlerine tepki gösterdi.

ATA DEMİRER'E GÖNDERME

Turanlı da tepki çeken bu paylaşımdan hemen sonra bu videoyu sildi. Bazı takipçiler Turanlı'nın Ata Demirer'e gönderme yaptığını ileri sürdü.

Deniz Akkaya'nın sosyal medyada tepki toplayan sözleri

BU AÇIKLAMAYI BANA KARŞI KULLANAMAZSINIZ

Açıklamalarının tepki çekmesinden rahatsız olan Akkaya, kısa süre içerisinde bir mesaj yayınladı.

Mesajda manken, "Öncelikle bir kere şunu belirteyim, kimse bana konuyla ilgili yaptığım espriyi şişirip bana karşı kullanamaz. Benim bu konuyla ilgili insanlara yardım ettiğim biliniyor." ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya'nın sosyal medyada tepki toplayan sözleri

( Manken Deniz Akkaya'nın eski hali)

Deniz Akkaya'nın sosyal medyada tepki toplayan sözleri

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