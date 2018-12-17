Deniz Baykal hakkındaki fezleke

TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında TBMM Başkanlığına sunulan fezlekeye ilişkin konuştu.
3 YIL ÖNCE YAYINLANAN PROGRAMIN TELİF HAKKI
TBMM Başkanvekili Levent Gök fezlekeye ilişkin "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV televizyon kanalı yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, 3 yıl önce yayınlanan bir programa ilişkin telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır." dedi.
Deniz Baykal'a ilişkin Meclis Başkanlığına sunulan fezlekenin hazırlanma nedeninin telif hakları kaynaklı olduğunu söyledi.