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Deniz Baykal hakkındaki fezleke

TBMM Başkanvekili Gök, hazırlanan fezlekeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA | 17.12.2018 - 12:43..
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TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında TBMM Başkanlığına sunulan fezlekeye ilişkin konuştu.

Deniz Baykal hakkındaki fezleke


3 YIL ÖNCE YAYINLANAN PROGRAMIN TELİF HAKKI

TBMM Başkanvekili Levent Gök fezlekeye ilişkin "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV televizyon kanalı yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, 3 yıl önce yayınlanan bir programa ilişkin telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

Deniz Baykal'a ilişkin Meclis Başkanlığına sunulan fezlekenin hazırlanma nedeninin telif hakları kaynaklı olduğunu söyledi.

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