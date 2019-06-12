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Deniz Baykal sağlık durumunu anlattı

30 yıl boyunca her sabah kalkıp spor yaptığını belirten Baykal, pıhtı atması sonucu yeni bir mücadeleye başladığını aktardı.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 23:41..
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Deniz Baykal sağlık durumunu anlattı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez kameralar karşısına geçti.

2 yıl sonra Halk TV’nin konuğu olan Baykal, geçirdiği sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

30 yıl boyunca her sabah 06.00’da uyanıp arkadaşlarıyla buluşarak 2,5 saat spor yaptığını belirten Baykal, sağlığına her zaman dikkat ettiğini, içki ve sigara kullanmadığını söyledi.

Pıhtı atması sonucu bu hale geldiğini anlatan Deniz Baykal; beyninin ve kalbinin bu durumdan etkilendiğini söyledi.

TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Fizyoterapistler eşliğinde tedaviye devam eden deneyimli siyasetçi; oturmayı, kalkmayı yeniden öğrenmeye başladığını söyledi.

Deniz Baykal sağlık durumunu anlattı

"SAĞLIK TAKINTISI BİR ADAM OLARAK..."

Deniz Baykal, "Ankara'da 30 yıl yaşadım. Her gün sabah 06.30'da arkadaşlarımla buluşup yürüyüşe çıkardık. 7 kilometrelik bir parkurda, spor yapardık. Antalya'da her sabah saatlerce kulaç atarak yüzmek ve düzenli spor yapmak başlıca meşgalem oldu. Sigara, içki yok. Sağlık takıntısıyla yıllarımı geçirdim. Sonra çok ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldım. Pıhtı attı ve kalp, beyin hepsi etkilendi. Şimdi bununla mücadele ediyorum. Bu kadar sağlık takıntısı bir adam olarak, şimdi yürümeyi, oturmayı, kalkmayı yeniden keşfeder gibi bir süreç içindeyim.

Deniz Baykal sağlık durumunu anlattı VİDEO

NE MEVKİ-MAKAM, NE ŞAN-ŞÖHRET... HİÇBİRİNİN DEĞERİ YOK

Elbette herkes sağlıklı beslenmelidir. Hiçbir şey ebedi değildir. Her şey bir anda yok.. Hayatın geçicilik duygusunu içimize yerleştirmemiz lazım. Ne zenginlik, ne mevki-makam, ne şan-şöhret...

Hiçbirinin kalıcılığı, değeri yok.

Yaşarken görüp geçtiklerin o kadar.

Bu tecrübeleri yaşayınca insan, bu sorgulamayı yapıyor.

Önemli olan iyi insan olmak ve çevresiyle iyi ilişkiler içerisinde olmak... Dünyada gerçek güzellik bu." şeklinde konuştu

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