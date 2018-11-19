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Deniz Gezmiş'in arkadaşı anılarını anlattı

Gazeteci Tuğrul Eryılmaz, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla Ankara'da yaşadığı ilginç anıları paylaştı.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 15:06..
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Deniz Gezmiş'in arkadaşı anılarını anlattı

Gazeteci Tuğrul Eryılmaz '68'li ve Gazeteci' kitabıyla ilgili Hürriyet'ten Oskay Çınar'a konuştu.

Kitabında Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'la yaşadığı anılarına yer veren Eryılmaz, o dönemi anlattı.

Röportajdan öne çıkan kısımlar şöyle:

"Onu (Mahir Çayan'ı) bir diskoda görmüşsün. Kitapta yok ama. Dev-Genç’in yumruğundan mı korktun yoksa?

"MAHİR ÇAYAN'I EŞİYLE DİSKODA GÖRDÜM"

Gizli değil, Modern Disko’da. Yanında da sonradan evleneceği Gülten Çayan vardı. “Bana bak, gidip sağda solda anlatma Mahir’i diskotekte gördüm diye” dedi. Esprili bir tavırla... Vallahi hiç kimseye söylemedim! En azından o dönemde.

Deniz Gezmiş’ten aldığım en güzel ders İstanbul Hukuk’taydı. Arada gelir, “Oğlum çok şanslısınız, herkes solcu burada. Gelip nefes alıyoruz” derlerdi. İki kez yatarken başıma su döktü. İlkinde şaşırdım, ikincide bir şey demeden terk ettim orayı.

Deniz Gezmiş'in arkadaşı anılarını anlattı

Ama komik biçimde değil mi?

Tabii! “Bunlar burjuva, daha temiz. Bunların yatağında yatacağım” derdi. Hep bir mizahımız oldu bizim. Hep hayata kahretmedik abi, sonradan arabesk oldu millet!

"DENİZ GEZMİŞ NAPACAĞIZ KAÇACAĞIZ DEDİ"

Anın var mı Deniz’le?

“Faşistler Siyasal’ı basacak” diye haber geldi. Bizden herkes mitingde, Deniz yukarıda yatıyor. “Ya Deniz” dedim, “Baya kalabalık bir grup Dikimevi, Dörtyol’dan geliyorlarmış. Nasıl bir önlem alalım?” “Bomba atarız” diye başladı, sonra “Salak, ne yapıcaz, kaçıcaz!” dedi. Hayatta aldığım en güzel derslerden biridir."

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