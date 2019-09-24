FETÖ soruşturması sürüyor

FETÖ soruşturması kapsamında operasyonlar sürüyor.

Sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü'nde, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltılar yaşandı.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE 20 GÖZALTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 7'si muvazzaf, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 8 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği bildirildi.

KARA KUVVETLERİ'NDE 50 GÖZALTI

Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Açıklamada, şüphelilerden 26'sının gözaltına alındığı, yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

SINAV SORULARI SORUŞTURMASINDA 40 GÖZALTI

FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; 2011'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı, zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.