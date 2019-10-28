Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateynler ziyarete açıldı

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis, TCG Yavuz ve TCG Alemdar gemileri ziyaretine açıldı. Ziyarete açılan gemilerde vatandaşlara ziyaret ettikleri gemilerin özellikleri de görevli personel tarafından anlatıldı. Vatandaşlar gemileri 29 Ekim saat 19.00'a kadar ziyaret edebilecek.

Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı VİDEO

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Milli Savunma Bakanlığı, gemilerin ziyarete açıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadelerini kullandı.