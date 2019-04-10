Deniz Kuvvetleri'nde 29 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

Dün akşam radar ile bağlantısı kesilen uçağın pilotunu arama çalışmaları sürüyor.

Zuckerberg'in çöplerinden 6 bin 800 TL kazanıyor

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YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

Türkiye ile Rusya Suriye'de çözüm için adımlar atarken, ABD, NATO yoluyla YPG'li teröristlere yardım sevkiyatı yaptı.