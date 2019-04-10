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Deniz Kuvvetleri'nde 29 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

Mahrem imam soruşturması kapsamında 29 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 09:39..
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Mahrem imam soruşturması kapsamında 29 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

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