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Deniz Kuvvetleri'nde 29 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Mahrem imam soruşturması kapsamında 29 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Merkezi | 10.04.2019 - 09:39..
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Mahrem imam soruşturması kapsamında 29 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
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