Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı

En hızlı ve özel Mercedes modeli baş döndürüyor

1 Yerli kanserojen tespit kiti: AFLAMAM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yurt dışından gelen ürünlerin kanserojen olup olmadığını kontrol eden kitin TÜBİTAK tarafından üretildiğini açıkladı.

2 Poşet getiren portakalı götürdü Marketlerde 25 kuruşa satılan poşet, pazarcıların işine yaradı. Pazar esnaflarından biri, parayla satılan poşetlerin karşılığında portakal satmaya başladı.

3 Filiz Akın 76. pastasını üfledi Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, 76 yaşına girdi.

4 En hızlı Mercedes AMG GT baş döndürüyor Alman devinin en hızlı modeli olacak olan Mercedes-AMG GT 63 S seri üretime başlıyor. Test sürüşleri ile bütün beklentileri karşılayan, modelin, 100 km/s süresi ise sadece 3 saniye.

5 Rus çift evde puma besliyor Rus Alexandr Dmitriev, 2015 yılında doğan bir pumaya 3 senedir evinde bakıyor.

6 Çukur'un İdris Baba’sı Kapadokya'da Ercan Kesal ve eşi Nazan Kesal Kapadokya'da aşk tazeledi.