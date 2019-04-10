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Deniz Kuvvetleri'nde operasyon: 29 gözaltı kararı

Deniz Kuvvetleri FETÖ soruşturmasında 11'i aktif görevde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 10.04.2019 - 09:43..
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda mahrem imam soruşturması kapsamında 11'i aktif görevde 29 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, ''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay, 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında 10.04.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin 11'i aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet  Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur'' denildi.

Deniz Kuvvetleri'nde operasyon: 29 gözaltı kararı

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