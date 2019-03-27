Deniz Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de tatbikat

"Mavi Vatan'ın güvencesi" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Doğu Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi. Özellikle enerji çatışmalarının yaşandığı sıcak sahalardan biri olan Doğu Akdeniz'de Türk fırkateynleri geçiş tatbikatı yaptı.

Tatbikat kapsamında TCG GEDİZ ve TCG GİRESUN fırkateynleri Doğu Akdeniz'de sahasında geçiş yaptı.





DOĞU AKDENİZ'DE GEÇİŞ TATBİKATI

Tatbikat kapsamında geçiş yapan Deniz Kuvvetleri filosunun en büyüklerinden olan TCG GEDİZ ve TCG GİRESUN fırkateynleri NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları ile Kıbrıs açıklarından geçiş yaptı.





TCG GEDİZ ve TCG GİRSEUN'un katıldığı tatbikatın fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılırken, fotoğraflar Mavi Vatan'ın güvende olduğunu bir kez daha kanıtladı.





ENERJİ YATAĞI: DOĞU AKDENİZ

Çok sayıda ülkenin ortaklaşa araştırma faaliyeti gerçekleştirdiği Doğu Akdeniz, en sıcak noktalardan biri. Özellikle Yunan askeri gemilerinin tacizine maruz kalan Türk araştırma gemileri, artış gösteren bu faaliyetler nedeniyle son dönemde Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler tarafından koruma altına alındı.

Bölgede Türk araştırma ekibi bu sayede güven içinde faaliyetlerini sürdürüyor.