taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.41285
Euro
6.19835
Altın
1313.195
Borsa
90997.16
Gram Altın
228.528

Deniz Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Deniz Kuvvetleri fırkateynleri Doğu Akdeniz açıklarında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları ile Geçiş Tatbikatı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 17:03..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

"Mavi Vatan'ın güvencesi" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Doğu Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi. Özellikle enerji çatışmalarının yaşandığı sıcak sahalardan biri olan Doğu Akdeniz'de Türk fırkateynleri geçiş tatbikatı yaptı.

Tatbikat kapsamında TCG GEDİZ ve TCG GİRESUN fırkateynleri Doğu Akdeniz'de sahasında geçiş yaptı.

Deniz Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de tatbikat

DOĞU AKDENİZ'DE GEÇİŞ TATBİKATI

Tatbikat kapsamında geçiş yapan Deniz Kuvvetleri filosunun en büyüklerinden olan TCG GEDİZ ve TCG GİRESUN fırkateynleri NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları ile Kıbrıs açıklarından geçiş yaptı.

Deniz Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de tatbikat

TCG GEDİZ ve TCG GİRSEUN'un katıldığı tatbikatın fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılırken, fotoğraflar Mavi Vatan'ın güvende olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Deniz Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de tatbikat

ENERJİ YATAĞI: DOĞU AKDENİZ

Çok sayıda ülkenin ortaklaşa araştırma faaliyeti gerçekleştirdiği Doğu Akdeniz, en sıcak noktalardan biri. Özellikle Yunan askeri gemilerinin tacizine maruz kalan Türk araştırma gemileri, artış gösteren bu faaliyetler nedeniyle son dönemde Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler tarafından koruma altına alındı.

Bölgede Türk araştırma ekibi bu sayede güven içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

213
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

85
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

292
Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

175
Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

296
Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

131
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

173
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir