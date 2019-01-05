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Deniz Kuvvetleri'nden Ege'de atış tatbikatı

Türk Deniz Kuvvetleri sahalarını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. 09-11 Ocak tarihleri arasında Ege Denizinde Saros Körfezi atış eğitimleri gerçekleştirecek.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 12:42..
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Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri'ni aktif olarak kullanma faaliyetleri sürüyor. Özellikle sınır aşımı ve tehditlere karşı devamlı olarak teyakkuz halinde olan Deniz Kuvvetleri, Yunan sınırına yakın bir hatta, atış eğitimi gerçekleştirecek.

Deniz Kuvvetleri'nden Ege'de atış tatbikatı

YUNAN SINIRI YAKINLARINDA

09-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Ege Denizi'nde bulunan Saros Körfezi'nde atış eğitimleri gerçekleştirecek.

Deniz Kuvvetleri'nden Ege'de atış tatbikatı

Konuya ilişkin açıklama yapan Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı duyuruda tatbikat yapılacak alanın koordinatlarını verirken bölgeyi de seyir trafiğine kapattı.

Deniz Kuvvetleri'nden Ege'de atış tatbikatı

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