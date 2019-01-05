Deniz Kuvvetleri'nden Ege'de atış tatbikatı

Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri'ni aktif olarak kullanma faaliyetleri sürüyor. Özellikle sınır aşımı ve tehditlere karşı devamlı olarak teyakkuz halinde olan Deniz Kuvvetleri, Yunan sınırına yakın bir hatta, atış eğitimi gerçekleştirecek.

YUNAN SINIRI YAKINLARINDA

09-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Ege Denizi'nde bulunan Saros Körfezi'nde atış eğitimleri gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı duyuruda tatbikat yapılacak alanın koordinatlarını verirken bölgeyi de seyir trafiğine kapattı.